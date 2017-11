Wochenanalyse Nokia: Hier machen sich Investoren Hoffnungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia konnte zum Abschluss der zurückliegenden Woche noch einmal ein kleines Ausrufezeichen setzen. Es ging um mehr als 1 % nach oben. Chartanalysten allerdings sind unverändert der Meinung, die Aktie befinde sich im Baisse-Modus. Die jüngste Erholung sei nur eine Pause im übergeordneten langfristigen Charttrend, der auf fallende Kurse verweist. Wahrscheinlich ginge es um mehr als 10 % abwärts. Eventuell seien gar Rücksetzer von über 30 % möglich, heißt es nun mit Blick auf langjährige Tiefpunkte. Im Detail: Die Aktie hat in der abgelaufenen Woche immerhin fast durchgehend steigende Kurse erzielt und dann gehalten. Die Werte konnten sich auf dem letztlich erreichten Niveau zum Abschluss der Woche halten. Dies könnte etwas Stabilität signalisieren. Indes: Die Kurse sind eingebettet in einen Trend, der eindeutig Richtung 3 Euro zeigt. Die bisherigen Tiefpunkte der vergangenen 6 Monate liegen bei 4,09 Euro, erreicht am 14. November 2017. Darunter könnte das 1-Jahres-Tief 3,94 Euro vom 2. Dezember 2016 erreicht werden, ebenso das 4-Jahres-Tief 3,83 Euro, markiert am 15. November 2016.

Charttechnisch betrachtet findet sich bis zur Untergrenze von 3 Euro keine nennenswerten Unterstützungen mehr. Dies eröffnet ein weites Feld, so die charttechnischen Spezialisten. Nach oben dürfte spätestens die Obergrenze 5 Euro eine zu hohe Hürde darstellen, heißt es.

Wirtschaftsmeinungen: Überwiegend ein Kauf

Bankanalysten sind allerdings überwiegend der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen derzeit halten, 85 % kaufen, niemand verkauft den Wert. Die Stimmung ist damit deutlich besser als das wirtschaftlich derzeit erkennbare Umfeld der Aktie.

Technisch orientierte Analysten sind der Meinung, Nokia befinde sich klar im Abwärtstrend. Mit -17 % ist der Abstand auf den GD200 hoch. Erst bei 5,14 Euro sei eine Trendwende möglich. Insofern herrscht ein deutliches Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.