Wochenanalyse Netflix: Hier wird REICHLICH Geld verdient!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Liebe Leser,

Netflix ist im Wochenvergleich zwar um 5 % nach unten gerutscht. Dennoch sind kleinere Gewinne am Freitag aus Sicht der Chartanalysten ein Indiz dafür, dass es mit dem Unternehmen weiterhin nach oben gehen wird. Dabei könnte die Aktie schon in wenigen Tagen ein neues Allzeithoch schaffen. Dies war zuletzt am 9. März 2018 gelungen. Nun sind die nächsten Rekorde fast ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.