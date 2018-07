Wochenanalyse Netflix Aktie: Das kann in den kommenden Wochen interessant werden – die Negativphase ist vorbei

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix hat in den zurückliegenden Wochen einen Aufschlag in Höhe von 95 % geschafft – bezogen auf den Jahresanfang. Zuletzt war es für das Unternehmen an den einschlägigen Börsen jedoch zurückgegangen. Allein in der zurückliegenden Woche beträgt der Abschlag satte mehr als 10 %. Müssen Investoren sich Sorgen machen? Nein, so die Meinung der Analysten. Denn noch immer notiert der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.