Wochenanalyse Morphosys: Weiter geht es!

Liebe Leser,

Morphosys hat in den zurückliegenden Tagen vor Beginn dieser Woche noch einmal 3,5 % aufgesattelt. Die Aktie könnte nach einem Plus von 63 % in diesem Jahr schon bald auf 100 Euro zumarschieren, meinen Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie hatte am 7. November ein neues 2-Jahres-Hoch erzielt. 81,45 Euro sind nur noch 2 % entfernt. Darüber hat die Aktie mit 86,72 Euro ein 15-Jahres-Hoch, das bald erreicht werden könne, so die Chartspezialisten. Bis dahin fehlen noch 8 %. Jetzt hat die abgelaufene Woche den charttechnisch ohnehin vorhandenen Aufwärtstrend noch verstärkt. Nachrichten waren dafür nicht verantwortlich. Vielmehr sind 85 % der Analysten noch der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen halten. Niemand möchte verkaufen.

Kursziel über 86,72 Euro könnten mittelfristig nach Meinung der Chartanalysten nun sogar 100 Euro sein. Unterstützungen finden sich allerdings erst in Höhe von 65 Euro. Das einzige Risiko bestünde also darin, das die Unterstützungen 20 % unterhalb des aktuellen Kurses verlaufen.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie habe in allen zeitlichen Dimensionen den Hausse-Modus erreicht. Der Abstand von 28 % auf die 200-Tage-Linie ist hoch. Ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.