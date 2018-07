Wochenanalyse Morphosys Aktie: Klare Kaufsignale – besser geht es nicht 

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys ist in den zurückliegenden Handelstagen klar nach oben geklettert. Der Wert sattelte um weitere etwa 11 % auf und erreichte damit auch ein neues 10-Jahres-Hoch. In so guter Verfassung hätten Investoren zuletzt den Wert nicht vermutet. Nun sieht es nach einem klaren Durchmarsch nach oben aus, so die allgemeine Erwartung. Hindernisse sind zumindest bis 2u den runden 150 sowie darüber

Ein Beitrag von Frank Holbaum.