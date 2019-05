Wochenanalyse: Merck & Co Aktie – Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

An der Börse New York notiert die Aktie Merck am 24.05.2019, 00:32 Uhr, mit dem Kurs von 81,02 USD. Die Aktie der Merck wird dem Segment „Arzneimittel“ zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Merck auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung