Wochenanalyse Medigene: Jetzt wird es dramatisch!

Medigene hat in der abgelaufenen Woche deutliche Rückschritte gemacht, meinen charttechnische Analysten. Dabei wird auf einen Rückgang von 8 % verwiesen, der neue Tiefpunkte möglich macht. Das Abwärtspotenzial betrachte immerhin fast 20 %, so die Meinung. Konkret: Chartanalysten betonen, dass Medigene nun die wichtige charttechnische Untergrenze von 10 Euro halten sollte. Darunter würde es noch einmal eng werden, da bei 8,87 Euro das bisherige 6-Monats-Tief vom 10. August wartete und in Höhe von 8,38 Euro gar das 1-Jahres-Tief 8,38 Euro. Das bisherige 6-Monats-Hoch 13,90 Euro vom 4. September scheint aus charttechnischer Sicht derzeit zu weit entfernt zu sein. Denn spätestens bei 13 Euro würden sich einige Hürden aufbauen.

Neue Zahlen hatten vor gut einer Woche die wirtschaftlich orientierten Analysten enttäuscht. Das Unternehmen befindet sich immer noch im Verlustmodus, wenngleich der Verlust reduziert wurde. Dennoch sind noch 55 % aller Fundamentalanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten und niemand verkauft.

Technische Analysten: Klarer Abwärtstrend

Anders als die Bankanalysten sehen technische Experten die Aktie deutlich im Abwärtstrend. Die Kurse verlaufen in allen zeitlich wichtigen Dimensionen unter dem gleitenden Durchschnittskurs. Die Distanz ist mit 10 % und mehr zu groß – ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.