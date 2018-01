Wochenanalyse Medigene: Jetzt kann es zum großen Knall kommen

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

die Aktie von Medigene hat nun ein starkes Zeichen gesetzt. Wenn es zu einem kleinen Ausbruch nach oben kommt, habe die Aktie nach Meinung von charttechnischen Analysten eine größere Chance, sogar Kurse von mehr als 14 Euro und darüber auch weit höhere Notierungen sind demnach möglich. Im Einzelnen: Die Aktie kletterte zum Ende der vergangenen Woche auf 13 Euro und eroberte damit eine heiß umkämpfte Hürde auf dem Weg nach oben. Insgesamt befindet sich der Wert in einem deutlichen charttechnischen Aufwärtstrend. Demnach sind nunmehr die Chancen auf einen weiteren Ausbruch größer geworden. In der vergangenen Woche legte der Kurs immerhin um 2,1 % zu. Damit ist das Plus des zurückliegenden Monats auf deutliche 10,2 % geklettert. Damit ist im ersten Schritt das 6-Monats-Hoch 13,90 Euro vom 4. September 2017 erreichbar. Der Wert könne auch das 5-Jahres-Top 14,77 Euro vom 11. Januar 2017 überwinden, heißt es. Dann ist der Wert zumindest ohne Widerstände in der Lage, sogar 20 Euro anzugreifen. Nach unten sollten zumindest 11 Euro als Untergrenze halten.

Zudem wurde nun ein Produkterfolg vermeldet, sodass 54 % aller Bankanalysten der Auffassung sind, der Wert sei ein Kauf. Nur 46 % wollen halten, niemand verkauft.

Technische Analysten: Kaufen

Auch technische Analysten sehen ein Kaufsignal, da der GD200 um immerhin 12,5 % überwunden worden ist.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet . . .

Ein Beitrag von Frank Holbaum.