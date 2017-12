Wochenanalyse Medigene: Großes Unglück bleibt erspart – jetzt wieder ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

Medigene konnte zuletzt wieder ein äußerst positives Aufwärtssignal setzen. Der Wert ist auf dem Weg zu neuen Tops, wie charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngste Aufholjagd nun festgestellt haben. Dabei habe der Wert ein Potenzial von 13,5 % oder sogar noch etwas mehr, stellen die Analysten fest. Die Kurse schwanken allerdings relativ stark, so dass Vorsicht geboten scheint, heißt es außerdem! Im Detail: Die Aktie von Medigene ist in den vergangenen Handelstagen immerhin um 2,5 % nach oben geklettert. Charttechnische Analysten attestieren dem Wert zwar einen mittelfristigen Aufwärtstrend, verweisen dennoch immer wieder auf die schwankenden Kurse und die damit verbundenen Risiken. Achtung: Die Aktie ist auf der anderen Seite nicht weit vom bisherigen 6-Monats-Hoch bei 13,90 Euro entfernt. Bis dahin fehlen lediglich 8 %. Das aktuell vielleicht interessanteste Hoch jedoch befindet sich bei 14,77 Euro. Dies ist das 5-Jahres-Top, das am 11. Januar 2017 erreicht worden war. Damit haben die Investoren bei Medigene den Schlüssel zur Hand, um deutlichere Gewinne zu erzielen. Schließlich findet sich über 14,77 Euro noch kaum ein Widerstand, womit sogar ein Durchmarsch bis auf 20 Euro möglich erscheint. In den vergangenen Tagen allerdings zeigte sich erneut, wie schwankend die Kurse von Medigene oftmals sind. Der Wert ist dabei zwischen 2,5 % aufwärts und 2 % abwärts hin und her gestoßen worden. Insofern ist hier Vorsicht geboten.

Wesentliche wirtschaftliche Informationen trugen nicht zum Kursverlauf bei. Die Aktie ist bei 54 % aller Analysten derzeit ein Kauf. 46 % halten den Wert und niemand verkauft die Aktie. Insofern ist die Stimmung relativ gut.

Technische Analysten: Aufwärtstrend!

Technische Analysten bestätigen indes den Aufwärtslauf der vergangenen Wochen. Die Aktie ist nun in einem technischen Aufwärtstrend. Der Wert hat den GD200 um gut 11 % überwunden und ist damit bis zu Kursen von 11,54 Euro geschützt. Ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.