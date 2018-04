Wochenanalyse Lufthansa: Das ist GANZ wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Lufthansa hat zunächst eine sehr enttäuschende Woche hinter sich. Der Titel gab gleich um mehr als 6 % nach, konnte aber immerhin am Freitag mit dem Plus von gut 1 % den Boden unter die kurzfristige Entwicklung setzen. Es sieht so aus, als könne die Lufthansa-Aktie dem relativ verdienten Abstieg in den charttechnischen Abwärtstrend etwas entgegensetzen. Dann sind ...

Ein Beitrag von Frank Holbaum.