Wochenanalyse Lufthansa: Kaufsignale sind greifbar!

die Aktie von Lufthansa hat in den zurückliegenden Tagen ein wichtiges Aufwärtssignal. Charttechnische Analysten räumen der Aktie die Chance ein, auf mehr als 30 Euro und damit in Richtung eines neuen Rekordhochs zu steigen. Konkret: In der abgelaufenen Woche ist das Ergebnis zwar anfangs minimal zurückgekommen. Dennoch hat sich das Papier nach einem kleinen Einbruch zum Beginn der Woche die Startkurse zur Woche wieder überholt. Nun kann die Aktie rasch auf das nächste Allzeithoch klettern. Immerhin wurden am 16. November 28,49 Euro als neues Rekordhoch erzielt. Lediglich ein kleiner Rücksetzer am Freitag hat die Aktie hat noch etwas trübe Stimmung hinterlassen.

Nun dürften die Kurse dann auf 30 Euro zusteuern, da sie sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Die Kurse sind alleine in einem halben Jahr 72 % gestiegen. Die Aktie konnte seit Jahresanfang 128 % aufsatteln. 30 Euro wären demnach vermutlich der Auftakt, um noch stärkere Kursbewegungen nach oben zu vollziehen. Nach unten ist die Lufthansa insofern abgesichert, als sie entlang einer stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben kletterte.

Wichtige wirtschaftliche Neuerungen waren nicht zu verzeichnen. Dennoch ist die Lufthansa bei 55 % der Bankanalysten ein Kauf. 35 % halten den Wert und 10 % verkaufen die Aktie.

Technische Analysten: Aufwärtstrend massiv

Die Aktie ist aus Sicht technischer Analysten ohnehin in einem massiven Aufwärtstrend. Der Wert konnte die 200-Tage-Linie um 47 % distanzieren. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.