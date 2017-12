Wochenanalyse Lufthansa: Kaufen, kaufen, kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

die Lufthansa hat zuletzt wiederum weitere sehr starke Signale für einen Aufwärtsaufschwung gesetzt. Charttechnische Experten sind inzwischen der Meinung, die Aktie habe die Chance auf Kursgewinne bis zu 35 Euro bzw. sogar bis zu 40 Euro. Dies würde einem Potenzial von mehr als 25 % auf Basis der derzeitigen Notierungen entsprechen. Im Einzelnen: Die Aktie hat in der vergangenen Woche einfach nur ihren charttechnischen Hausse-Modus der zurückliegenden Monate(!) bestätigt. Der Wert klettert entlang einer beeindruckenden Aufwärtstrendgeraden mittlerweile seit Anfang August stetig nach oben. Diese Aufwärtstrendgerade ist demnach auch eine wichtige Unterstützung für den Fall, dass die Aktie noch einmal nach unten rutschen sollte. Danach sieht es nach dem derzeitigen Chartbild allerdings nicht aus. Vielmehr würden Kursrücksetzer in Höhe von 30 Euro wiederum aufgehalten werden. Dementsprechend ist es auch in der jüngsten Handelswoche nach oben gegangen. Die Aktie legte um mehr als 3,8 % zu und macht sich auf den Weg, ein neues Allzeithoch gleich in der Abschlusswoche dieses Jahres zu erreichen. Denn das bisherige Allzeithoch liegt bei 31,03 Euro und wurde am 22. Dezember markiert. Jetzt gibt es keine Widerstände mehr.

Wirtschaftlich beruhigend dürfte der Umstand sein, dass nun auch die Verhandlungen für „LGW“ wieder aufgenommen werden und Lufthansa aus dem Air-Berlin-Geschäft noch mehr mitnimmt. Dabei sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen den Wert halten. 10 % denken an einen Verkauf.

Technische Analysten: Schöne Chance!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie habe gute Chancen. Denn die Kurse sind in jeder zeitlichen Dimension im Hausse-Modus. Der Wert konnte die Trendpfeile durchgehend aufwärts richten und hat bereits einen Vorsprung von 47 % auf den GD200. Dieser verläuft bei 21,18. Ein klares Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.