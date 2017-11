Wochenanalyse Lufthansa: Ist die Luft raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

die Lufthansa hat nach längerer Zeit eine schwächere Woche hinter sich. Nun fragen sich Analysten und Investoren, ob die Aktie den langfristigen Aufwärtstrend, der wirtschaftlich, technisch und charttechnisch fundiert war, fortsetzen kann. Die Charttechnik ist trotz der schwächeren Woche der Meinung, dies werde geschehen. Konkret hatte die Aktie lediglich am 8. November kleinere Gewinnmitnahmen zu verzeichnen und konnte sich dann bereits wieder stabilisieren,. Der Wert ist wirtschaftlich betrachtet immerhin auf ein starkes Passagierplus berufen, das vermeldet werden konnte. Die Aktie ist dennoch unter dem Strich in einer Woche um 3,5 % eingebrochen. Der Rückhalt unter den wirtschaftlich orientierten Analysten jedoch kletterte. Nunmehr sind 50 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen die Lufthansa lediglich „halten“, während 15 % einen „Verkauf“ in Betracht ziehen.

Charttechniker sind der Meinung, die Lufthansa würde mit dem bisherigen Allzeithoch von 28,22 Euro noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Darüber sei zumindest noch Luft bis zur runden Marke von 30 Euro.

Technische Analysten: Keine Bedenken!

Technische Analysten sind auch nach dieser Woche noch immer optimistisch. Die Aktie hat derzeit einen Aufwärtstrend, der in allen zeitlich relevanten Dimensionen sichtbar ist. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf hohe 43,40 %. Insofern sei die Aktie im Aufwärtslauf bestens abgesichert. Zudem sind die Trendpfeile in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.