Wochenanalyse Lufthansa: Immer noch im Steigflug!

die Aktie der Lufthansa hat in der vergangenen Woche ein starkes Signal für steigende Kurse gesetzt. Der Wert konnte sich über einer sehr wichtigen Untergrenze halten, die als Impulsgeber für die Jagd nach neuen Tops gilt. Deshalb habe die Aktie das Potenzial, um etwa 20 % Kursgewinn zu schaffen, meinen Chartanalysten. Im Einzelnen: Der Wert ist in einem langfristigen, sehr stetigen Aufwärtstrend, der sich entlang einer Aufwärtstrendgeraden zeigt Dabei konnte nun die 30er-Marke als Untergrenze verteidigt werden. Dies gilt im Aufwärtstrend als gutes Haltsignal, sollten die Kurse nach unten fallen (wollen). Der Wert ist derzeit trotz des gesamten Wochenminus von fast 3 % auf dem Weg zu neuen Tops. Erst am 28. Dezember 2017 war das bisherige Allzeithoch von 31,03 Euro erreicht worden. Damit ist die Aktie in der Lage, bald ohne Widerstände zu klettern. Dies legt nahe, dass es zumindest bis auf 35 Euro nach oben gehen kann.

Unterstützungen finden sich bei den runden 30 sowie bei etwa 28 Euro. Wichtige wirtschaftliche Nachrichten liegen nicht vor, aber 60 % aller Bankanalysten wollen den Wert kaufen. 30 % halten, niemand verkauft.

Technische Analysten: Kaufen

Technische Analysten sind der Meinung, der Wert sei klar im Aufwärtstrend. Die Aktie hat einen Vorsprung von 38 % auf den GD200. Dies gilt als Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.