Wochenanalyse Lufthansa: Aktie im Steilflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

auch oder gerade nach dieser Woche hat die Lufthansa wieder beste Aussichten. Chartanalysten rechnen damit, die Aktie könne a) weitere Rekordkurse erreichen, b) eine wichtige Marke überqueren und c) dann Aussichten auf Kursgewinne von mehr als 20 % für sich verbuchen. Im Einzelnen: Der Wert konnte in den zurückliegenden Handelstagen immerhin einen Gewinn von 2 % für sich verbuchen. Dabei kletterte die Aktie an den beiden letzten Tagen wieder etwas nach oben, nachdem am 22. November mit -2,3 % ein Rücksetzer gekommen war. Dies ist im übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend, den Chartanalysten ausmachen, jedoch kein besonders negatives Signal. Gewinnmitnahmen sind üblich.

Die Aktie hatte am 21. November mit 28,89 Euro ein neues Allzeithoch markiert, das nun überwunden werden muss. Darüber folgte bei 30 Euro eine weitere, relativ hohe Hürde, die ebenfalls Widerstände bieten könnte. Sollte die Lufthansa nach einem Gewinn von 69 % binnen eines halben Jahres auch diese Barriere überwinden, dann eröffnete sich mangels Widerständen schnell das Potenzial, bis auf 35 Euro zu klettern. Charttechnische Unterstützungen finden sich entlang der gebildeten Aufwärtstrendgeraden sowie bei etwa 27 Euro.

Kartellamt prüft

Wirtschaftlich orientierte Analysten weisen daraufhin, dass jetzt das Bundeskartellamt prüft, ob die Preise nach der Übernahme von Air Berlin nicht zu schnell gestiegen sind. Noch allerdings ist ein Ergebnis nicht absehbar. Dabei sind noch 60 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und 5 % plädieren für den Verkauf.

Technisch orientierte Analysten sehen die Aktie im Aufwärtstrend. Immerhin sind die Trendpfeile in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gedreht. Die Abstände auf die jeweiligen Trendsignale betragen bis zu 47 %. Das sieht ausgesprochen gut aus – ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.