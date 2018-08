Wochenanalyse Leoni Aktie: Das ist wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni hat zuletzt in der vergangenen Woche deutliche Kurseinbußen erlitten. Der Wert ist in der nun entscheidenden charttechnischen Phase, meinen die Experten. Denn die Kurse sind in den zurückliegenden Wochen im ohnehin vergleichsweise schwachen charttechnischen Bild weiter nach unten gerutscht. Allein in einer Woche gingen die Notierungen um fast 14 % nach unten. Damit hat sich auch das Monatsergebnis mit -17,4 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.