Wochenanalyse K+S: Tolle Chance!

K+S hat in der abgelaufenen Woche die jüngst wieder gute Verfassung bestätigt. Der Wert konnte eine wichtige Untergrenze verteidigen und dürfte damit vor allem Impulse nach oben erzeugt haben, so das Urteil der Chartanalysten. Demnach habe die Aktie nun auch wieder die Chance, Kurse in Höhe von etwa 24 Euro anzupeilen. Dies entspricht einem Potenzial von knapp 20 %. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch sieht die Situation vergleichsweise erfreulich aus, da K+S die Untergrenze in Höhe von 20 Euro verteidigte. In diesem Fall ist dieses Niveau sehr bedeutend, insofern die Kurse bereits darunter gerutscht waren, allerdings durch die Zugewinne diese Marke eindrucksvoll bestätigten. Die nächste Hürde findet sich nun bei 21 Euro. Darüber dann ginge es bereits um Barrieren bei 22,23 Euro – um dann auch das 6-Monats-Hoch 24,09 Euro vom 17. Juli 2017 anzugreifen. Bis dahin eröffnen sich 16 % Potenzial. Bis zum 2-Jahres-Top 24,56 Euro dann sind es sogar 17,5 %.

Wirtschaftlich betrachtet kamen keine nennenswerten Informationen dazu. Dennoch sind aktuell noch 55 % der Bankanalysten der Meinung, die K+S sei ein Kauf. 20 % wollen halten. 25 % halten einen Verkauf für die beste Lösung.

Technische Analysten: Klarer Trend

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem klaren Trend. Immerhin wurde der GD200 kürzlich unterkreuzt. Dennoch: Der dadurch sichtbare Abwärtstrend könnte schnell wieder umgedreht werden. 6,5 % Abstand zur 200-Tage-Linie sind viel, aber angesichts der Unterstützungen angreifbar. Formal aber herrscht ein Verkaufssignal vor! Erst bei Kursen von 20,75 Euro würde sich die Situation etwas aufhellen. Bei Notierungen von 22 Euro dann wäre ein klares Kaufsignal zu konstatieren! Bis dahin gilt Vorsicht.

