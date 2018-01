Wochenanalyse K+S: Starke Signal!

Liebe Leser,

K+S hat in der abgelaufenen Woche einige Kritiker eines Besseren belehrt. Die Aktie hat nach Meinung von charttechnischen Analysten nun die Chance auf Kursgewinne von mehr als 10 %. Dabei würde es auch zum Test bisheriger Zwischenhochs kommen, sodass der Wert dann die Möglichkeit habe, noch wesentlich größere Kursgewinne für Anleger zu erzielen. Im Einzelnen: Die Aktie hat in der vergangenen Woche den bisherigen Aufwärtstrend seit Mitte November bestätigt. Übergeordnet befindet sich der Wert in einem Seitwärtstrend, aus dem heraus nun allerdings ein Ausbruch nach oben, ein klassisches Comeback gelang. In der ersten Jahres-Handelswoche ging es um 5,6 % nach oben. In zwei Wochen gar um 8 % und in einem Monat um 12 %. Damit hat die Aktie bei 20 Euro wieder Unterstützungen aufgebaut. Kursziel sind 24,09 Euro, das bisherige 6-Monats-Hoch vom 17. Juli 2017 sowie 24,56 Euro, das aktuelle 2-Jahres-Top vom 25. Januar 2017.

Wirtschaftlich gab es keine neuen Nachrichten. 55 % aller Bankanalysten wollen kaufen. 20 % halten den Wert und 25 % verkaufen.

Technische Analysten: Kaufen!

Frisch ist der jüngste Aufwärtstrendwechsel technischer Natur. Der GD200 verläuft bei 21,61 Euro und wurde nun um 1,4 % distanziert. Formal liegt nun erstmals wieder ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.