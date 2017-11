Wochenanalyse K+S: Dramatische Entwicklung?

Liebe Leser,

K+S hat in der zurückliegenden Woche deutlich abgegeben. Da der Abwärtslauf stetig gewesen ist, droht nunmehr aus Sicht der Chartanalyse ein Sturz Richtung 16,19, also um fast 20 %. Im Detail: Die Chartanalysten bemängeln unter anderem, dass es binnen einer Woche um mehr als 10 % abwärts gegangen ist. Dies ist ein überdimensionaler Kursverlust, der Probleme offenbart. Zudem wurde mit 19,08 Euro en neues 6-Monats-Tief erreicht. Dabei hat die Aktie zudem mit 20 Euro eine wichtige runde Marke unterboten. Dies werten Chartanalysten als Abwärtssignal.

Jetzt könnte ein Sturz auf 18,64 Euro, das aktuelle 1-Jahres-Tief vom 21. November 2016, folgen. Darunter würde dann sogar das 4-Jahres-Tief 16,19 Euro warten. Dieses war am 27. September 2016 generiert worden. Das Abwärtspotenzial von 18 % wird wahrscheinlich ausgelotet. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind nicht ganz so pessimistisch. Die Zahlen waren am 15. November nicht mit Beifall aufgenommen worden. Dennoch bleibe 50 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % wollen halten, 40 % verkaufen.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

K+S ist nach Meinung von technischen Analysten klar im Abwärtstrend. Erst bei 22,01 Euro würde der Wert wieder in den Hausse-Modus übergehen. Daher: ein klares Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.