Wochenanalyse K+S Aktie: Das ist ein Niederschlag

Die Aktie von K+S ist in den vergangenen Handelstagen deutlich unter die Räder geraten. Aus charttechnischer Sicht liegt nun ein klarer und sogar massiver Abwärtstrend vor. Dabei wurden in den zurückliegenden Handelstagen der vergangenen Woche insgesamt -9 % Abschlag erzielt. In zwei Wochen ging es insgesamt sogar um gut 16 % nach unten. Das Ergebnis seit Jahresanfang ist damit wieder rot ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.