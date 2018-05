Wochenanalyse K+S Aktie: Kaufen, kaufen!

K+S hat in der abgelaufenen Woche weiter dazugewonnen. Geht es nach der Meinung von Chartanalysten, habe die Aktie die Chance, Richtung früherer Tops zu steigen, nachdem schon am 2. Mai das neue 2-Jahres-Hoch von 24,77 Euro markiert worden war. Zumindest habe die Aktie nach einem Plus von über 3 % in der vergangenen Woche weiter die Chance, Richtung 30 Euro, einer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.