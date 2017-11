Wochenanalyse Jinkosolar: Schritt für Schritt nach oben!

Liebe Leser,

Jinkosolar ist in der vergangenen Woche wieder etwas nach oben gelaufen, auch wenn es zum Wochenausklang noch einmal einen Einbruch um fast 3 % gegeben hat. Die Aktie ist nach einhelliger Meinung unter Chartanalysten dennoch im Aufwärtstrend. Immerhin beträgt das Plus innerhalb von zwei Wochen noch immer gut 10 %. Damit ist der Kurs in den vergangenen vier Wochen um mehr als 5 % geklettert. Das Ergebnis des zurückliegenden Halbjahrs: + 50 %. Seit Jahresbeginn konnten sogar 56 % aufgesattelt werden.

Das Kursziel aus Sicht der Chartspezialisten liegt bei 25,13. Hier befindet sich das aktuelle 1-Jahres-Hoch vom 15. September 2017. Bis dahin sind 10 % aufzuholen. Sollte dieses Top errungen werden, sei auch ein Sprung auf 25,95 Euro möglich. Hier findet sich das 2-Jahres-Top vom 21. Dezember 2015. Bis zum Allzeithoch 28,37 Euro, erzielt am 24. Juni 2015, fehlen indes noch gut 20 %. Auch dies sei erreichbar, heißt es. Nach unten sichern derzeit zunächst die runden 20 Euro ab.

Fundamental orientierte Analysten äußern sich nicht.

Technische Analyse: Aktie stark

Technische Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Denn: Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf mehr als 21 %. Die Trendsignale sind durchgehend positiv!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.