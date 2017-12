Wochenanalyse Infineon: Ein starkes Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hat in der vergangenen Woche einige positive Akzente setzen können. Die Aktie ist auf dem Weg Richtung früherer Tops, meinten Chartanalysten mit Blick auf den Verlauf der jüngsten Handelswoche und bescheinigen dem Wert am Ende sogar ein Potenzial von mehr als 30 % Gewinnchance. Voraussetzung dafür wäre es, eine wichtige Kursobergrenze möglichst bald zu überwinden. Im Einzelnen: Die Aktie ist ohnehin in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei hat der Wert seit Anfang September anfangs nur eine Richtung für sich beansprucht: Aufwärts. Erst Ende November kam es zu einer Korrektur, die sich bei näherem Hinsehen allerdings eher als Gewinnmitnahme im laufenden Hausse-Modus erweisen dürfte. Nun wurden einige wichtige Unterstützungen bei Kursen von mehr als 22 Euro erzeugt und bestätigt. Dadurch, dass Infineon auch die 23er-Marke zurück eroberte und in dieser Woche verteidigte, sieht es wieder glänzend aus. In einer Woche konnte der Wert um 2,3 % zulegen. Innerhalb von 2 Wochen drehte sich das Ergebnis so in den grünen Bereich. Zudem gelang es im Verlauf der vergangenen Woche, an den meisten Tagen ein kleines Plus zu erzielen. Kurzfristig also sieht es danach aus, als könne Infineon jetzt wieder die runden 25 angreifen.

Darüber ginge es um die Eroberung von 25,28 Euro. Dies ist das 15-Jahres-Hoch vom 21. November 2017, das 8 % entfernt ist. Gelingt das Vorhaben, dann kann Infineon durchaus Richtung 30 Euro steigen, da keine nennenswerten Widerstände identifizierbar sind.

Wirtschaftliche Neuigkeiten sind nicht zu vermelden. 75 % der Bankanalysten sind der Auffassung, Infineon sei ein Kauf. 25 % wollen halten, niemand verkauft.

Technische Analysten: Schönes Bild

Technische Analysten verorten Infineon im Aufwärtstrend. Immerhin hat der Kurs nun wieder 14 % Vorsprung auf den GD200, der bei 20,31 Euro verläuft. Bis dahin ist ein Kaufsignal zu vermelden!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.