Wochenanalyse Infineon: Weiterer Ausbruch – nutzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon hat den laufenden Aufwärtsmarsch in der zurückliegenden Woche auf eindrucksvolle Weise bestätigt, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngste Bewegung. Damit hat die Aktie zum Einen die Chance, schnell ein neues langjähriges Zwischenhoch zu überwinden und dann freie Fahrt für Gewinne von mehr als 20 %. Konkret: Die Aktie befindet sich ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert hat dabei seit November allerdings einige Kursschwankungen produziert und rutschte auf weniger als 23 Euro ab. Nun wurde die 24er-Marke wieder überwunden. Das erste Kursziel sind damit die runden 25 Euro. Direkt darüber findet sich für Infineon das wichtige 15-Jahres-Hoch 25,28 Euro, das am 21. November 2017 markiert worden war. Darüber hat die Aktie zumindest bis zu 30 Euro eine Zone ohne jeden Widerstand vor sich. Nach unten ist der Wert durch zwei markante Zonen relativ gut geschützt. Zum Einen etwa 22,50 Euro, zum Anderen darunter die runden 20 Euro.

Wirtschaftlich bedeutende Informationen existieren nicht neu. Dabei sind 70 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen halten, niemand möchte verkaufen.

Technische Analysten: Klarer Kauf

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie sei ein Kauf. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. 19 % Distanz zum GD200 bei 20,52 Euro sind ein Kaufsignal!

Geldmaschine: Mit Google ein Vermögen verdienen!

Die wahren Profis haben ihre Geldmaschine schon längst angeworfen. Mit dem Internet-Imperium Google machen diese tagtäglich satte Geldgewinne. Das können Sie auch!

Erfahren Sie heute, wie Sie mit dem Google-Giganten Ihre eigene Geldmaschine einrichten können. So verdienen Sie ganz nebenbei Geld … Schmeißen Sie jetzt Ihre Geldmaschine an!

Klicken Sie bitte HIER! Sehen Sie selbst, wie Sie Google zu Ihrer Geldmaschine machen können! GRATIS!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.