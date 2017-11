Wochenanalyse Infineon: Überragender Trend setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon konnte in der abgelaufenen Woche hohe innere Stärke nachweisen. Die Aktie hat in jeder Hinsicht überzeug und konnte neue Tops setzen. Dabei ging es ausgehend von 23,50 zunächst seitwärts, dann jedoch schoss der Kurs wieder nach oben. Binnen einer Woche beträgt das Plus nunmehr fast 5 %. Die Kurse sind innerhalb von zwei Wochen um annähernd 9 % nach oben geklettert und verbuchen für eine Frist von vier Wochen sogar ein Plus von 11 %. Die Werte sind insofern keine Überraschung, als zahlreiche Analysten darauf verweisen, dass das Unternehmen durch den Chipboom bei Autos gute Aussichten habe. 60 % aller Bankanalysten sind dabei der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen Infineon derzeit „halten“ und nur 10 % „verkaufen“ Infineon zurzeit.

Deshalb sei das nun erzielte 15-Jahres-Hoch bei 24,49 Euro nur eine Zwischenstation. Werden die runden 25 Euro überwunden, dann sei es möglich, auch 30 Euro anzugreifen.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Aus Sicht der technischen Analyse ist die Aktie im Hausse-Modus. Die Distanz zur 200-Tage-Linie war zuletzt auf 27 % angewachsen. Damit ist der Trend zudem sehr stark und könnte in den kommenden Wochen zu neuen Rekorden führen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.