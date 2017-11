Wochenanalyse Infineon: Jetzt geht es um 20 %

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon konnte in den vergangenen Tagen für Aufmerksamkeit sorgen. Die Aktie überwand unter der Woche erstmalig wieder eine sehr wichtige Marke und hat damit gezeigt, dass in den kommenden Wochen durchaus weitere 20 % Kursgewinn möglich sind. Chartanalysten meinen, der Weg könne nur aufwärts gehen. Im Einzelnen: Die Aktie schoss zum Wochenanfang richtiggehend hoch und erreichte schließlich Kurse von 25,40 Euro. Damit war die bedeutende 25er-Marke überwunden worden, die allerdings im weiteren Verlauf nicht gehalten wurde. Dennoch: Zum Ende der Woche sattelte das Papier erneut auf und es ging auf 24,72 Euro nach oben. Der Wert hat damit die Chance, die Marke schnell zu erobern und hätte freie Fahrt auf Kursgewinne bis zu 30 Euro. So die Meinung der charttechnischen Spezialisten.

Unter dem Strich stand ohnehin ein Gewinn von 2 % innerhalb einer Woche, die Kursgewinne in zwei Wochen summieren sich auf hohe 5 % und binnen eines Monats sind sogar 6,5 % aufgesattelt worden. Die Aktie ist in einem längerfristigen charttechnischen Aufwärtstrend, der viel Potenzial verspricht. Bei 25,26 Euro steht das formale 15-Jahres-Hoch vom 21. November 2017. Nach unten sichert bereits die entstandene Aufwärtstrendgerade ab.

Wirtschaftliche Nachrichten

Wirtschaftlich betrachtet waren die Analysten jüngst mit dem Ausblick des Unternehmens einverstanden. Dabei sind noch 65 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, während niemand verkauft.

Technische Analysten sind ohnehin überzeugt. Die Trendpfeile sind in allen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Abstand zu den gleitenden Durchschnittskursen ist mit bis zu 25 % hoch. Dies ist ein klares Kaufsignal! Erst bei Notierungen von weniger als 20 Euro wären technische Analysten alarmiert und würden vorsichtiger. Das allerdings dürfte noch weit entfernt sein.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.