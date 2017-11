Wochenanalyse Hypoport: Aktie erholt sich rasant!

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Liebe Leser,

die Hypoport konnte zuletzt binnen weniger Tage von etwa 124 Euro auf nunmehr annähernd 140 Euro klettern. Allein am letzten Handelstag der zurückliegenden Woche ging es um gut 3 % nach oben. Damit hat Hypoport den langfristig übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Chartanalysten verweisen darauf, dass die Aktie längere Zeit sogar bei 120 Euro verlief und damit eine Seitwärtstrend bis in den September hinein generierte. Ein plötzlicher Kurssprung konnte nicht aufrecht erhalten werden, die Aktie sank erneut auf das frühere Niveau, um jetzt wieder auf etwa 140 Euro zu steigen.Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich nicht viel am Unternehmensumfeld geändert. Insofern ist das Ergebnis von 11,5 % binnen einer Woche überraschend. Allerdings waren ohnehin 100 % aller Bankanalysten der Auffassung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand wollte „halten“ oder strebte gar einen „Verkauf“ an.

Insofern bleibt das bisherige Allzeithoch 160,95 Euro vom 13. Oktober ein Ziel. Die Unterstützung bei 120 Euro dürfte nach den jüngsten Erfahrungen stark sein.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Technische Analysten sind ohnehin der Meinung, der Aufwärtstrend sei eindeutig. Erst bei 112,13 Euro könnte der langfristige Hausse-Modus formal gekippt werden. Davon ist die Aktie weit entfernt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.