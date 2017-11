Wochenanalyse Heidelberger Druckmaschinen: Jetzt winken neue Rekordmarken

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Liebe Leser,

die Heidelberger Druckmaschinen sind in den zurückliegenden Handelstagen erneut etwas stärker geworden. Die Aktie ging mit 3,48 Euro aus der Handelswoche. Dies entspricht einem Plus von gut 2 % binnen einer Woche und einem Aufschlag von mehr als 4 % innerhalb von zwei Wochen. Die Aktie hat auf diese Weise sogar das bisher relativ große Minus eines Monats wieder reduziert. Jetzt ist nach einer starken Woche mit neuen Rekordkursen zu rechnen, heißt es.

Bei 3,58 Euro war die Aktie am 4. Oktober stehen geblieben, nachdem der Wert noch am 31. Mai 2017 ein bislang gültiges 6-Monats-Tief von 2,42 Euro markiert hatte. Das 5-Jahres-Hoch dürfte schnell überrannt werden, meinen Chartanalysten. Darüber fänden sich dann aus charttechnischer Sicht keine nennenswerten Hürden mehr, so die Spezialisten. Kursziele von 5 Euro und mehr sind dann keine Fiktion.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind fast ähnlicher Ansicht. Wesentliche Kursnachrichten gibt es derzeit nicht. Dennoch sind immerhin 95 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand „hält“ und 5 % „verkaufen“ die Aktie weiterhin.

Technische Analysten: Heidelberger Druckmaschinen bleibt ein Kauf

Technische Analysten sehen in der Heidelberger Druckmaschinen weiterhin einen „Kauf“. Immerhin sind alle Trendpfeile nach oben gedreht. Der Abstand zum GD200 beträgt 26 %. Neue Rekordkurse sind eine Frage der Zeit!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.