Wochenanalyse Heidelberger Druckmaschinen: Ist dies ein Turnaround?

tolle Aussichten attestieren einige Chartanalysten der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen nun nach dem letzten Handelstag der Woche. Immerhin gelang dem Wert ein Anstieg auf Kurse oberhalb einer wichtigen Marke. Davon ausgehend sei ein Turnaround zumindest möglich, der dann allerdings auch das Potenzial auf Kursgewinne von 20 % und mehr in sich birgt. Im Einzelnen: Es ging zuletzt für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen deutlich nach unten. Dabei ist der Wert in der abgelaufenen Wochen nun wieder von Kursen weit unter der 3-Euro-Marke auf mehr als 3 Euro geklettert. Zum Abschluss der Woche hielt die Aktie genau auf diesem Punkt an, sodass die Unterstützung als rückerobert gelten kann. Dies eröffnet nun Potenzial. Hält die Unterstützung auch bei weiteren Kursrücksetzern, dann könnte es sogar rasch wieder aufwärts gehen. Immerhin gelangen binnen einer Handelswoche Gewinne von 4,2 %. Das Ergebnis der beiden vergangenen Handelswochen beläuft sich auf 1 % Plus. Und damit rückt das 4-Jahres-Hoch 3,58 Euro vom 4. Oktober wieder in den Blickpunkt.

Das 6-Monats-Tief 2,42 Euro vom 31. Mai 2017 wurde nicht mehr erreicht. Dies ist dabei ein weiterer Pluspunkt. Bis zum früheren Top sind noch 16 % aufzuholen. Darüber sind keine Widerstände mehr sichtbar, sodass sogar ein Durchmarsch Richtung der runden Marke von 5 Euro möglich erscheint.

Wirtschaftliche Nachrichten: Stimmung noch gut

Immerhin gab es in der vergangenen Woche keine neuen wirtschaftlich bedenklichen Nachrichten mehr. Insofern hat sich die Stimmung generell etwas gebessert. Zudem sind noch 70 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen derzeit halten, niemand verkauft die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen. Damit ist die Stimmung gut.

Technische Analysten verweisen darauf, dass zudem der formale Aufwärtstrend gesichert werden konnte. Der GD200 ist noch 7 % entfernt. Dies ist jetzt ein formales Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.