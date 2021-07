Wochenanalyse: Goldman Sachs Group Aktie- Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Für die Aktie Goldman Sachs aus dem Segment “Investment Banking & Brokerage” wird an der heimatlichen Börse New York am 23.07.2021, 02:39 Uhr, ein Kurs von 373.5 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Goldman Sachs einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Goldman Sachs jeweils als “Buy”, “Hold” bzw. “Sell” zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung