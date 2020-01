Wochenanalyse: Goldman Sachs Group Aktie – Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Für die Aktie Goldman Sachs aus dem Segment „Investment Banking & Brokerage“ wird an der heimatlichen Börse New York am 20.09.2019, 17:24 Uhr, ein Kurs von 215.21 USD geführt.

Wie Goldman Sachs derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung