Wochenanalyse Geely: Noch gibt es Hoffnung auf neue Rekorde!

Liebe Leser,

die Aktie von Geely hat in den zurückliegenden Handelstagen auf sich aufmerksam gemacht. Immerhin gelang es unter der Woche, im Tageshandel mit 3,12 Euro den höchsten Kurs aller Zeiten zu erzielen. Dies ist aus Sicht von Chartanalysten ein positives Zeichen. Immerhin könne die Aktie damit ein Kursziel benennen, auch wenn die Kurse am Ende der Woche auf die bisherige Hürde von 3 Euro zurückfielen. Über 3,12 Euro ist der Weg sogar frei für ganz neue Kursziele, so die chartanalytischen Experten.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten haben nicht zu diesem Ergebnis geführt. Vielmehr deutet vieles darauf hin, dass die Wirtschaftsexperten aus Bankhäusern in voller Absicht keine Empfehlungen zu diesem Wert abgeben – die Bilanzen lassen sich nicht gut analysieren. Insofern haben Chartanalysten das Wort: Mittel- und langfristig blieb der Aufwärtstrend ohnehin intakt!

Technische Analysten: Noch sieht es gut aus!

Technische Analysten zeigen sich ebenfalls relativ unbeeindruckt von einigen negativeren Stimmen, die auf die fehlende wirtschaftliche Transparenz verweisen. Die Aktie sei im Hausse-Modus. Der GD200 ist 59 % entfernt. Das sieht sehr gut aus, so die einhellige Meinung! Ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.