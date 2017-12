Wochenanalyse Geely: Aktie im neuen Kaufmodus?

Liebe Leser,

Geely hat zuletzt wieder mit einer charttechnisch starken Bewegung überzeugt. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die Aktie habe nun die Chance darauf, mehr als 10 % aufzusatteln. Dafür jedoch sei es erforderlich, nun eine bestimmte Barriere auf dem Weg nach oben zu durchkreuzen und möglicherweise zusätzlich ein neues Top zu avisieren. Im Einzelnen: Im Wochenverlauf konnte der Wert immerhin 0,5 % aufsatteln. Dabei ist die Aktie allerdings ausgehend von Kursen um 2,76 Euro in der Lage gewesen, wichtige Unterstützungen zu bestätigen. Dies gilt als gutes Signal, insofern der Wert im übergeordneten Aufwärtstrend zuvor innerhalb von zwei Wochen annähernd 3 % abgegeben hatte. Die Aktie musste zudem in einem Monat einen Abschlag von mehr als 13 % verzeichnen. Dies dürfte in den kommenden Wochen in Erinnerung bleiben, weil die Aufwärtsbewegung insgesamt auf dem Prüfstand war und weiterhin steht. Die Aktie konnte allerdings immerhin binnen der abgelaufenen Woche bereits am 21. Dezember einen Aufschlag in Höhe von 4,3 % verzeichnen und so andeuten, dass es Chancen auf einen klaren Aufwärtsmarsch geben könne. Zuvor war die Aktie an zwei Tagen binnen dieser Woche mit 2 % bzw. sogar mehr als 3 % kräftig nach unten gefallen. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten allerdings konnte der Titel zuletzt nicht für sich verbuchen. Vielmehr sind vor allem die Bankanalysten insofern der Meinung, die Aktie könne sich kaum greifen lassen. Der Wert erhielt daher kaum Empfehlungen, die Stimmung unter den Profis am Markt ist schwierig zu beurteilen.

Technische Analysten: Allzeithoch 3,23 Euro noch erreichbar

Anders die technischen Analysten. Diese verweisen darauf, die Aktie befinde sich in einem übergeordneten technischen Aufwärtstrend und habe unverändert die Chance darauf, das bisherige Allzeithoch von 3,23 Euro, erreicht am 21. November 2017, nach oben zu schieben. Insofern liegt bei einem Abstand von 33 % zum GD200 ein Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.