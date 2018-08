Wochenanalyse Geely Aktie: Das ist ein Tiefschlag…

Die Aktie von Geely hat in den vergangenen Handelssitzungen einige Tiefschläge wegstecken müssen. Nun ist es am Freitag zu einem Schlusskurs gegeben, der eigentlich nur eine Richtung zulässt – nach unten. Der Wert könnte nach einem Minus von 9 % binnen einer Woche und einem Gesamtabschlag von 19 % in einem Monat nun deutlich absacken. 1,68 Euro sind zwischenzeitlich als tiefster ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.