Wochenanalyse Geely-Aktie: NOCH EINMAL eine Einstiegschance

Liebe Leser,

Geely hat in der abgelaufenen Woche gleich mehr als 4 % gewonnen. Ein schönes Zeichen, meinen charttechnische Analysten und verweisen darauf, der Wert könne in den kommenden Wochen sogar deutlich höhere Kurs avisieren. Bis zu 3 Euro sind möglich. Dies wiederum seien dann gut 20 % Kurschance. Im Einzelnen: Aktuell ist Geely mit den Notierungen noch in einem charttechnischen Seitwärtstrend, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.