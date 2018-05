Wochenanalyse Geely Aktie: Jetzt wird es hochspannend!

Geely hat in den vergangenen Tagen eine starke Performance verpasst. Die Aktie konnte einen Ausbruch nach oben angehen, hat diesen aber in letzter Minute wieder verpasst. Damit sind die Vorzeichen jetzt ausgesprochen spannend. Denn es geht nach 2 % Plus in einer Woche darum, einen massiven Kurssturz zu vermeiden. Die bisherigen 6-Monats-Tiefs liegen bei 2,15 Euro. DieseMarke war am 9. Februar ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.