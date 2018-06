Wochenanalyse Geely Aktie: Einfach kaufen? Oder warten?

Geely hat in der abgelaufenen Woche keine neuen Signale an den Markt bringen können, die endlich Klarheit verschafften. Vielmehr ist der Wert nun in einen weiteren Seitwärtstrend eingeschwenkt, der die Entscheidung über die kommenden Wochen offenlässt. Konkret: In der abgelaufenen Woche ging es letztlich überhaupt nicht voran. In zwei Wochen entwickelte sich zudem ein kleines Minus. Noch ist der Wert zwischen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.