Wochenanalyse Gazprom: Das sieht vielversprechend aus!

Liebe Leser,

Gazprom ist in der zurückliegenden Woche dadurch aufgefallen, dass die Kurse zunächst bei 3,84 Euro gestartet waren und dann sukzessive fielen. Dies ist allerdings am letzten Handelstag der Woche zumindest teils wieder aufgefangen worden. Es scheint wieder Richtung 4 Euro zu gehen, das Potenzial dürfte sogar bei mehr als 10 % liegen, so die Chartanalysten nach dieser Woche. Im Einzelnen: Die Notierungen fielen in den ersten Tagen der abgelaufenen Woche stets nach unten. 3,61 Euro stellten im Tageshandel den absoluten Tiefpunkt dar, wurden nun allerdings schon wieder deutlich überboten. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten waren dafür nicht verantwortlich.

Dementsprechend haben sich die fundamental orientierten Analysten aus den Bankhäusern mit ihren Empfehlungen auch zurückgehalten. Dennoch: Chartanalysten sind der Meinung, es sehe recht gut aus. Das 6-Monats-Hoch 3,86 Euro vom 8. November ist weniger als 4 % entfernt. Die Kurse sollten dann mangels weiterer Widerstände recht mühelos 4 Euro überwinden können. Dann wären 4,98 Euro als 2-Jahres-Hoch vom 4. Januar 2017 das Kursziel.

Technische Analysten: Aufwärtstrend ist ganz nah!

Technische Analysten verweisen darauf, dass die 200-Tage-Linie noch unterschritten ist. Bei 3,80 Euro würde der formale Aufwärtstrendwechsel folgen. Dann ist das Kaufsignal perfekt!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.