Wochenanalyse Gazprom: Tolles Signal!

Liebe Leser,

Gazprom kletterte im Verlauf der vergangenen Monate ohnehin schon stark nach oben. Jetzt gelang im Verlauf der abgelaufenen Woche ein schönes Signal. Dies kann nach Meinung von charttechnischen Spezialisten dazu führen, dass der Wert demnächst noch einmal einen Aufschlag von mehr als 20 % schafft. Im Detail: Die Aktie ist aktuell in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend, der zudem langfristig anhalten dürfte, so die Meinung der diversen Experten mit Blick auf den Verlauf gerade in den vergangenen Wochen. So ist die Aktie seit dem bisherigen 12-Monats-Tief von 3,28 Euro bislang um gut 15 % nach oben geklettert. In der zurückliegenden Woche wurde hingegen bestätigt, was sich auch im Chartbild abzeichnet: Das Tempo der Gewinnzunahmen hat nachgelassen. Die Aktie selbst kletterte anfangs gar nicht. So ging es tageweise um 0,6 %, um 0,4 % oder um 1,3 % nach unten. Am Donnerstag schließlich wurde ein weiteres Minus von 1 % verzeichnet, so dass die Befürchtung im Raum stand, der Wert könne in einen Abwärtstrend übergehen. Mit 0,88 % Plus zum Wochenausklang wurde diese Vision wieder vom Tisch genommen. Nun geht es vielmehr um das bisherige 6-Monats-Hoch von 3,88 Euro, erreicht am 15. Dezember 2017. Wenn dies erreicht wird, dann stehen nur noch 4 Euro als weitere Hürde im Weg, bevor die Aktie dann das aktuelle 2-Jahres-Hoch 4,98 Euro angreifen kann. Dieses war am 4. Januar 2017 erzielt worden. Bis dahin sind noch 24 % Potenzial vorhanden.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Keine Einschätzung

Keine Einschätzungen liefern derzeit die Bankanalysten. Der Wert ist offensichtlich für Bilanzanalysten nicht so einfach zu beurteilen. Dementsprechend zurückhaltend ist die Branche. Aus technischer Sicht kämpft Gazprom mit den wichtigen Trendmarken und damit um den Aufwärtstrend. Derzeit herrscht formal ein knappes Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.