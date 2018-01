Wochenanalyse Gazprom: Kauf eine Pflicht?

Liebe Leser,

Gazprom hat zuletzt genauso zugelegt, wie wir es an dieser Stelle erwartet hatten. Die Aktie befindet sich auf dem Weg zu neuen Tops und hat ein Potenzial von mindestens 20 %, so meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngsten Kursentwicklungen. Schließlich gelang ein neues Zwischenhoch. Im Einzelnen: Die Aktie konnte innerhalb einer Woche ein Plus von sage und schreibe gut 6 % erzielen. Dies führte den Wert in einem ohnehin schon zu bestaunenden charttechnischen Aufwärtstrend Richtung noch steiler steigender Notierungen. Zum Ende der Handelswoche wurde das erst am 5. Januar erzielte 6-Monats-Hoch von 3,94 Euro noch einmal nach oben geschoben. Damit rückt die runde Marke von 4 Euro in den Vordergrund. Gelingt es auch noch, diesen Wert zu überwinden, dann dürfte die Aktie frei von Widerständen gleich das nächste sehr wichtige Hoch anpeilen. bei 4,98 Euro war zuletzt am 4. Januar 2017 das bisherige 2-Jahres-Hoch erreicht worden. Bis dahin eröffnen sich noch immer mehr als 20 % Kurspotenzial. Nach unten ist die Aktie durch die jüngsten Kämpfe um Marken zwischen 3,70 und 3,75 Euro noch gut abgesichert. Insofern ist das Kursniveau derzeit sehr attraktiv.

Wirtschaftlich wichtige Nachrichten wurden nicht bekannt. Daher ist die Aktie weiterhin bei Bankanalysten keine Empfehlung. Weder in die eine noch in die andere Richtung, hieß es zuletzt. Die Stimmung ist dennoch gut.

Technische Analysten: Aktie klarer Kauf!

Technische Analysten attestieren nun einen Aufwärtstrend. Der Titel ist ein klarer Kauf!

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet . . .

Ein Beitrag von Frank Holbaum.