Wochenanalyse Gazprom: Großartige Bewegung – kaufen!

Gazprom konnte in der vergangenen Woche erneut eine starke Bewegung nach oben vollziehen. Damit ist vor allem aus charttechnischer Sicht eine schöne Situation eingetreten. Denn: Nach einem Plus von mittlerweile 2,4 % in zwei Wochen ist die Aktie zurück im charttechnischen Aufwärtstrend. 3,80 Euro galten als Prüfsignal, das jetzt positiv erobert worden ist. Damit eröffnet sich die Chance, die Marke von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.