Wochenanalyse Facebook: Jetzt wird es EXTREM – für beide Seiten!

Liebe Leser,

Facebook hat am Freitag noch einmal ein Plus von 5% geschafft. Damit sind all diejenigen gestraft, die bereits den Abgesang vollzogen hatten. Das Unternehmen ist noch da – und kann jetzt mehr als 20 % schaffen. Im Einzelnen: Die Chartanalyse sieht nach dieser Woche alle Chancen, schnell auf das nächste Top zu klettern. Bei gut 157 Euro verläuft das Allzeithoch. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.