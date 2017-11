Wochenanalyse Facebook: Hier wird Geld gemacht!

Liebe Leser,

Facebook hat in der abgelaufenen Woche einen kleinen Abschlag hinnehmen müssen. Die Aktie verlor gut 1 %. Damit aber ist nach Meinung der charttechnisch orientierten Analysten noch immer keine Pause im übergeordneten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die Aktie hatte Anfang November ein aktuelles Allzeithoch bei 155,45 Euro erzielt. Damit ist das Signal vorhanden, auch 200 Euro als nächste Kursmarke anzusteuern. Aus charttechnischer Sicht fällt auch nach dieser Woche auf, dass die Kurse die Untergrenze von 150 Euro nicht so einfach unterkreuzen werden. Die Unterstützung ist zu groß. Darunter findet sich in Höhe von 145 Euro sogar eine viel massivere Unterstützung, sodass dieser Aufwärtstrend besser abgesichert ist als für die meisten vergleichbaren Aktien in der westlichen Welt.

Die wirtschaftlichen Daten haben in der abgelaufenen Woche keine neuen Erkenntnisse gebracht, sodass die Aktie auch weiterhin bei 100 % aller fundamental orientierten Analysten auf dem „Kaufzettel“ steht. Seit geraumer Zeit bereits ist niemand der Meinung, die Aktie sei ein „Verkauf“ oder zumindest ein „Haltewert“.

Technische Analysten: Es sieht sehr gut aus!

Technische Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei in einem stärkeren Aufwärtstrend. Bislang beträgt die Distanz zur 200-Tage-Linie etwa 11,3 %. Dieser Abstand dürfte sich in den kommenden Wochen noch erhöhen. Die Aktie ist in allen zeitlichen Zonen im Hausse-Modus.

