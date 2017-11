Wochenanalyse Evotec: Das sollten Sie nach dieser Woche wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat in der abgelaufenen Woche einen fast schon entscheidenden Tiefschlag hinnehmen müssen. Charttechniker verweisen darauf, dass die Aktie nunmehr in einen massiven Abwärtstrend übergegangen ist. Der Wert dürfte nach Ansicht der Spezialisten auch in naher Zukunft noch weitere Tiefstkurse erzielen. In dieser Woche ging es tageweise um 5 % abwärts, um 3 % und um 8 %. Insofern sind die am Ende erzielten -13 % ein Signal für die kurzfristige Richtung.

Kursziel könnte nach Ansicht von Charttechnikern das 6-Monats-Tief 11,73 Euro vom 28. Juli 2017 sein. Der Abstand ist mit etwa 24 % noch hoch. Nur: Selbst wirtschaftlich orientierte Analysten hören derzeit die Signale – nur 20 % sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 50 % „halten“ noch und 30 % haben sogar auf „verkaufen“ geschaltet. Ein Comeback nach oben ist aus charttechnischer Sicht kaum möglich. Zu viele Hürden haben sich nunmehr bis zu den runden 20 Euro aufgebaut.

Technische Analysten: Abwärtstrend rückt sehr nahe“

Technische Analysten sind in fast allen zeitlichen Dimensionen der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Damit sind die Chancen auf ein Comeback auch aus dieser Sicht gering. Es dürfte Richtung 10 Euro nach unten gehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.