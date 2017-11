Wochenanalyse Evotec: Hier wird es brenzlig!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec ist in der abgelaufenen Woche einer der interessantesten Werte an der Börse gewesen. Die Aktie verlor alleine am letzten Handelstag der Woche noch einmal fast 1 % und bestätigte letztlich das Bild, das sich in den zurückliegenden Wochen gebildet hatte. Chartanalysten sind der Meinung, die Aktie habe eine kleine Chance auf ein Comeback nach oben. Letztlich jedoch ist die Chance darauf, dass die Kurse noch einmal massiv Richtung 11,73 Euro fallen, groß. Im Detail: Die Aktie hat auf Wochenbasis immerhin insgesamt ein Plus von gut 6,5 % errungen. Damit wurde zugleich ein charttechnisch bedeutenderes Signal gesetzt, da die 13-Euro-Hürde erfolgreich überwunden worden ist. Allerdings steht dieser positiven Einschätzung gegenüber, dass die Kurse innerhalb von zwei Wochen gleich 15 % verloren hatten. Zudem musste der Wert innerhalb von einem Monat sogar einen Rücksetzer in Höhe von 28 % verkraften.

Damit hat sich das charttechnische Bild deutlich gedreht. Langfristig ist nun ein Abwärtstrend entstanden. In diesem Rahmen hat sich die jüngste Erholung als Pause abbilden lassen, der vermutlich noch ein weiterer Absturz folgt. Grundsätzlich ist die Unterstützung erst jetzt einem richtigen Test unterzogen. Zwischen 12 und 13 Euro haben sich mehrfach härtere Linien gebildet, die nun verteidigt werden sollten. Unter dem Strich ist das 15-Jahres-Hoch 22,38 Euro, erreicht am 4. Oktober, nicht mehr so schnell wie erhofft einholbar. Es fehlen bis dahin gut 40 %.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Stimmung verschlechtert sich

Auch die wirtschaftlich orientierten Analysten sind zwischenzeitlich verstimmter. Es gibt keine weiteren nennenswerten Nachrichten. Nur 20 % der Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Bislang meinen 50 %, die Aktie müsse gehalten werden. 30 % plädieren für einen Verkauf des Titels.

Technische Analysten sprechen von einem klaren Abwärtstrend, der nunmehr allerdings eventuell noch einmal getestet wird. Bei 13,45 Euro könnte die 200-Tage-Linie überwunden werden. Dies wäre eine Abkehr vom aktuell klaren Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.