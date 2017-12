Wochenanalyse Evotec: Aufregend!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec konnte im Verlauf der abgelaufenen Woche für einige schöne Signale sorgen. Chartanalysten sind der Meinung, dass die Aktie durchaus ein Potenzial von mehr als 20 % bis hinauf zu 40 % haben könne. Nach unten scheint der Wert jetzt besser geschützt zu sein als etwa noch vor Wochenfrist vermutet wurde. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Seitwärtstrend, bei dem es im Herbst lediglich einen massiven Ausbruch nach oben gegeben hatte. Letztlich wurde nun nur eine Unterstützung bestätigt, bei der die Aktie den Seitwärtstrend wieder aufnehmen kann. Im Verlauf der Woche begann der Handel mit einem kleinen Plus, das am darauffolgenden Tag sogar noch ausgebaut wurde. Erst am Mittwoch wurden die aufgelaufenen Gewinne wieder kassiert, wobei am Donnerstag dann eine massive Gewinnmitnahme um mehr als 4 % einsetzte. Es kam zum Test der wichtigen Unterstützung bei 13 Euro, der aber am Freitag zum Wochenschluss letztlich positiv beendet wurde, die Aktie ging mit einer Bestätigung aus dem Wochenhandel.

Damit ist der Wert nach unten relativ gut geschützt. Das bisherige 6-Monats-Tief von 11,59 Euro steht demnach nicht auf dem Spiel. Nach oben indes sind einige Zwischenhochs zu identifizieren. Bei 14 Euro könnte es einen Halt auf dem Weg zu früheren Tops geben. Ebenso sind bei 16 Euro noch Widerstände zu identifizieren. Dennoch: Die Aktie bietet ein ausgezeichnetes Bild für Turnaround-Trader. Wirtschaftlich kamen in dieser Woche keine neuen Nachrichten hinzu. Noch immer sind 35 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen kaufen, während 15 % verkaufen.

Technische Analysten: Gutes Minisignal

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie nun im Abwärtstrend sei. Dennoch: Bezogen auf den GD20 als kurzfristigem Signal ist der Aufwärtstrend markiert. Auf den GD200 bei 14,01 Euro fehlen noch 6,8 %. Noch herrscht ein technisches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.