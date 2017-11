Wochenanalyse Evotec: Aktie im steilen Sinkflug?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

die Aktie von Evotec ist auf Basis der Entwicklung in einer Woche massiv nach unten gefallen. Allein am Freitag ging es unter dem Strich um insgesamt 3,3 % abwärts. Dies beschleunigte eine Abwärtsfahrt, die bis auf 11,73 Euro und dann sogar 10 Euro führen kann, so Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie war mit 15,74 Euro am Wochenanfang gestartet. Die Kurse sind dann sukzessive im Tageshandel auf 14,50 Euro gefallen und bewegen sich über die vergangenen Tage hinweg stetig und immer weiter nach unten. Diese Tendenz ist charttechnisch schlicht negativ. Um die Bewegung einzuordnen: Dem charttechnisch deutlichen Aufwärtstrend seit Sommer bzw. Ende August ist eine ebenso spektakuläre Abwärtsbewegung zuzuordnen. Damit ist der charttechnische Aufwärtstrend einfach beendet.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten haben die Analysten nach den vormals schwachen Zahlen in der vergangenen Woche nicht mehr hinnehmen müssen. Die Stimmung ist allerdings schlecht. 20 % der Bankanalysten wollen noch „kaufen“, 50 % „halten“ den Wert und 30 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Das Bild ist klarer geworden

Technische Analysten bestätigen Kursziele von 10 Euro und weniger. In allen zeitlichen Dimensionen sind die Trendpfeile abwärts gerichtet. Der Abstand zum Trendwechsel beträgt teils 20 % und mehr, der GD200 wurde erst jetzt unterkreuzt. Ein Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.