Wochenanalyse Evotec-Aktie: Der erste Blick täuscht – ein Kaufsignal!

Evotec hat am Freitag noch einmal deutlich nachgegeben. Dies verändert die Wochenrückschau allerdings nur auf den ersten Blick. Chartanalysten sind noch immer der Auffassung, der Wert sei in einem charttechnischen Aufwärtsschwung. Konkret: Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten sehr langsam, aber letztlich doch stetig nach oben geschoben. Dabei haben sich nach und nach 14 Euro als bedeutende Untergrenze ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.