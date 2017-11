Wochenanalyse E.ON: Nun kaufen sich erste Trader ein!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat in der zurückliegenden Woche einige Analysten überrascht. Die Aktie ist dabei erfolglos auf die runde Marke von 10 Euro zugerannt. Da der Wert andererseits zu kippen drohte, diesen Sturz aber auffing, sind Chartanalysten von einem neuerlich anstehenden Versuch für Kursgewinne auf mehr als 10 Euro überzeugt. Damit eröffnete sich ein Potenzial, das bis auf 40 % und etwas mehr reichen könnte. Im Einzelnen: Am Ende der Woche verlor die Aktie nur minimal. Dennoch ging es per Wochensaldo um gut 1 % abwärts. Das Minus in den beiden zurückliegenden Wochen vergrößerte sich auf enorme 5 %. Damit ist das Monatsergebnis ebenfalls negativ. Die Aktie konnte zudem letztlich intraday seit einigen Tagen die 10-Euro-Hürde nicht mehr knacken.

Indes: Das bisherige 2-Jahres-Hoch liegt bei 10,75 Euro und ist nicht weit vom derzeitigen Kursniveau entfernt. Sollte es gelingen, 10 Euro und dann dieses Top erneut anzugreifen, habe die Aktie die Chance auf einen richtigen Durchmarsch. Darüber finden sich zunächst keine nennenswerten Hürden mehr, heißt es. Denn erst bei 15,41 Euro, dem bisherigen 5-Jahres-Hoch vom 5. Dezember, hat die Aktie eine weitere Barriere vor sich. Das Potenzial beläuft sich rechnerisch zumindest auf gut 40 %.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Woche ohne Impulse

Die wirtschaftlich orientierten Analysten sehen keine nennenswerten Impulse für die Aktie von E.ON. Dabei konnte der Wert immerhin noch 55 % aller Bankanalysten dafür gewinnen, für einen Kauf zu stimmen. 40 % sind der Meinung, die Aktie verdiene ein Halten. 5 % verkaufen derzeit. Insofern ist die Aktie in einem relativ ruhigen Umfeld zu Hause.

Technische Analysten hingegen sind inzwischen skeptischer. Der Wert hat die kurzfristigen Trendsignale abwärts gedreht. Nur der GD200 ist noch 14 % entfernt. Dies ergibt unter dem Strich ein sattes Kaufsignal! Dies allerdings ist fragil.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.