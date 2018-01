Wochenanalyse E.ON: Jetzt wird es eng und enger – oder kommt es zum Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON konnte in der abgelaufenen Woche einige deutliche Signale für kurzentschlossene Trader setzen. Aus charttechnischer Sicht hat sich durch eine Stabilisierung der Kurse nun die Möglichkeit eröffnet, es könne wieder bis auf eine runde Marke und dann entscheidende Zwischentops wieder nach oben gehen. Dies sind Kurschancen von mehr als 30 %, wenn der Prozess nun mustergültig nach oben verläuft. Konkret: Übergeordnet musste die Aktie zuletzt aus einem charttechnischen Aufwärtstrend wieder in einen Seitwärtstrend nach unten drehen. Dabei allerdings konnte nun in Höhe von 9 Euro eine charttechnisch markante und damit äußerst wichtige Untergrenze verteidigt werden. Dies kann ein Aufbruchsignal sein. Es ging 1,5 % nach oben. Die Kurse sollten diese Untergrenze nun auch bei Rücksetzern verteidigen. Darunter befindet sich in Höhe von 8,25 Euro ein weiteres Zwischentief vom 28. Juli 2017. Nach oben warten indes 10 Euro, dann 10,75 Euro als 2-Jahres-Hoch sowie darüber dann sogar 14,69 Euro. Hier war am 27. April 2015 das bisherige 3-Jarhes-Hoch markiert worden. 37 % Potenzial liegen in der Luft.

Wirtschaftlich gab es gute Nachrichten: So könnte E.ON eine Milliardenbeteiligung an der Tochter Uniper an einen finnischen Konzern abgeben, heißt es nun. 60 % aller Bankanalysten wollen daher kaufen, 35 % halten und 5 % verkaufen.

Technische Analysten: Kaufen!

Auch technische Analysten sind optimistisch. Noch ist der GD200 bei 8,80 Euro 5 % entfernt. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.